Borne staat er financieel beter voor dan gedacht, maar de inwoners profiteren er nog niet meteen van

Wout Weghorst in een shirt van NEO bij Oranje stemt sponsor tevreden: ‘Mooie reclame, toch?’

ZEIST/ZENDEREN - Voetballers van het Nederlands elftal trainden vrijdagochtend in shirts van hun oude amateurclub. Frenkie de Jong in die van ASV Arkel, Matthijs de Ligt droeg de kleuren van FC Abcoude en Wout Weghorst het zwart-wit van NEO. En daar was de shirtsponsor van de club uit Borne niet ontevreden mee. „Dat shirtje is wel passend vandaag.”

10 juni