Borne vangt zo'n 300 vluchtelingen op, naast voormalig azc Azelo ook in De Zwanenhof

GGD Twente over carnaval: ‘Als je het risico niet wil nemen, moet je niet gaan’

OLDENZAAL - Het zal de GGD Twente benieuwen wat de gevolgen zijn van het eerste grote feest in ruim twee jaar tijd, maar het samenkomen van honderden mensen is geen reden tot zorg. De enige boodschap: wie niet het risico wil lopen dat ‘ie na een weekend carnaval vieren een week in quarantaine moet, moet niet gaan. „Het is ieders eigen verantwoordelijkheid.”

25 februari