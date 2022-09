Borne wil graag helpen met dure boodschappen en energie, maar heeft nog wel wat tijd nodig

Statushou­ders in het gemeente­huis in Borne: waarom niet?

BORNE - Het Bornse gemeentehuis is in beeld voor de opvang van statushouders, vanaf 2024. Maar dan moet er wel flink in worden geïnvesteerd. Of dat haalbaar is, is nog volstrekt onduidelijk. „Het staat niet bovenaan het lijstje", zegt wethouder David Vermorken.

9 september