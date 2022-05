Borne wil vanwege woningnood best nog honderden woningen meer bouwen in Bornsche Maten

Dat schrijft Borne in een brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel in reactie op een verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die vroeg gemeenten om te kijken of en hoe de woningbouw kan worden versneld. Maar dan wel in overleg met woningcorporaties en provincies.

Schepje boven op de 200 woningen

Borne zegt tot 2030 nog zo'n 200 woningen in het dorp zelf en zo'n 700 woningen in de Bornsche Maten te kunnen realiseren. Daarmee zou het voorlopig maximum van 2.300 woningen in die wijk worden bereikt. Dat is voldoende om aan de verwachte woningbehoefte in de eigen gemeente te voorzien.

Maar Borne is best bereid om mee te helpen aan het oplossen van de woningnood op provinciale en landelijke schaal. Burgemeester en wethouders zien wel mogelijkheden om tot 2030 nog eens 400 woningen extra te laten bouwen. Deels op inbreidingslocaties binnen de gemeente, maar toch vooral weer in de Bornsche Maten. En de jaren daarna ziet het college ruimte voor nog eens 500 woningen, waarmee de wijk dan door zou groeien naar 3.200 woningen.

Aantrekkelijk genoeg voor wijde omgeving

Daar profiteert volgens B en W niet alleen Borne van, want de nieuwe huizen zijn ook voor woningzoekers uit de wijdere omgeving aantrekkelijk. Daarbij wordt gewezen op de ligging van de wijk aan de A1 en de A35 en ‘een belangrijke spoorlijn’ richting Randstad en Duitsland en de nabijheid van Hengelo, Enschede en Almelo.