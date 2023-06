Bornsche Maten krijgt geen supermarkt, maar wel een grotere parkeergarage

Triatlon Hengelo trekt 1300 kinderen van basisscho­len

Het is het favoriete sportevenement van Aimee van Tongeren (12) uit Hengelo, de triatlon zoals die voor deze week door Hengelo Sport in samenwerking met Stepteam Twente en met ondersteuning van leerlingen van het ROC van Twente is georganiseerd in en rondom de Tuindorpvijver. Honderd meter zwemmen, 750 meter steppen en nog eens 650meter hardlopen, het kan Aimee niet sportief genoeg zijn.