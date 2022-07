Bornse beachvolleyballer Boermans schrijft Almelo op zijn naam

Voor beachvolleyballer Stefan Boermans was het eredivisietoernooi in Almelo de perfecte manier om de uitschakeling in het Elite 16-toernooi van de Beach Pro Tour in Gstaad te verwerken. Daags na het einde van de wedstrijd in de Zwiterse stad won de speler uit Borne met Matthew Immers het toernooi in de Almelose binnenstad.