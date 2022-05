Bornse beachvolleyballer Stefan Boermans nieuwe leider op wereldranglijst

streekproducten Quinoa uit Twente? ‘Dat groeit hier geweldig, waarom niet?

Quinoa uit Twente? Nee, dat is geen grapje. Op de Zenderense Es in Borne verbouwen ze sinds 2020 quinoa. En dat gaat verrassend goed. „Het is zelfs beter dan de variant uit Zuid-Amerika”, zegt Winny van Buuren.

13 april