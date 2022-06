Bornse ‘beroepsvrijwilliger’ Wim Geul overleden

BORNE - Bornenaar Wim Geul is op 74-jarige leeftijd overleden. Geul was een beroepsvrijwilliger in het dorp: betrokken bij zo wat alles wat er speelde.

Het was een van zijn laatste maar ook opvallendste activiteiten: het organiseren van een meerdaags programma om vergeten bevrijders te eren in april van dit jaar. Samen met Hengeloër en dienstkameraad Hans Pol wist hij door langdurig speurwerk te achterhalen dat niet alleen het regiment Dorset het dorp heeft bevrijd maar ook Sherwood Rangers en de Royal Dragoons. Deze regimenten kregen dankzij de inzet van Pol en Geul alsnog de eer die ze verdienden.

Thermometer

Geul werd vooral bekend als oprichter van Gullimex, een bedrijf in industriële thermometers. Zo ontwikkelde hij een thermometer waarmee de kerntemperatuur van vlees kon worden gemeten. Het bedrijf groeide snel onder zijn leiding; omdat hij geen opvolger had, verkocht hij Gullimex in 2015.

Het bood hem nog meer tijd om als vrijwilliger in Borne actief te zijn. Geul is vooral bekend vanwege zijn inzet voor Borne Schoon, een jaarlijkse actie waarbij het hele dorp van zwerfvuil werd ontdaan. Ook was hij voorzitter van De Hooiberg, een stichting die zich inzette voor de verbouwing van een oude school, zodat jonge volwassenen met een beperking er konden wonen.

Geul was lang voorzitter van de Bundeling Bornse Ondernemers, waar ondernemers en detaillisten uit Borne, Hertme en Zenderen in verenigd zijn. Tevens was hij voorzitter van de stichting Borne Boeit en lid van het bestuur van World Trade Center Twente.