Bornse boa’s moeten volgens D66 Borne veel te lang wachten op assistentie van politie

BORNE - D66 Borne maakt zich grote zorgen over de begeleiding van de buitengewone opsporingsambtenaren (boa's). Volgens fractievoorzitter Ernst Janssen is het meerdere keren voorgekomen dat ze te lang moesten wachten op ondersteuning van de politie.

Borne heeft twee boa's in dienst. En die hebben steeds meer te doen. Vooral omdat de politie zich volgens D66 steeds verder terugtrekt uit de wijken. Met als gevolg dat dat de gemeentelijke handhavers regelmatig als eerste op ter plekke zijn op locaties waar volgens een melding iets aan de hand is. Zelfs als het gaat om incidenten waarbij sprake is van geweld.

Wachttijden van twintig minuten

Gevolg is dat de Bornse boa's volgens Janssen regelmatig op assistentie van de politie moeten wachten. ‘Soms met een wachttijd van ruim 20 minuten', meldt Janssen in een brief aan burgemeester en wethouders. De D66-voorman vindt dat onverantwoord. De boa's zouden wat hem betreft altijd moeten kunnen rekenen op snelle assistentie van de politie, als ze daar om vragen.

Extra reden voor zorg is het feit dat gemeentelijke handhavers in toenemende mate te maken krijgen met agressie. Ook die in Borne. Daarom zijn de twee Bornse boa's, op proef, sinds 1 maart uitgerust met een bodycam. Vanuit het gedachte dat agressieve omstanders sneller inbinden als ze weten dat ze worden gefilmd.

Suggestie: zet jeugdagenten in

Janssen heeft ook nog enkele schriftelijke vragen gesteld aan het college over de begeleiding van de boa's. Zo wil hij weten of er überhaupt sprake is van structureel toezicht dan wel het verlenen van noodhulp. En als dat niet het geval is, wil hij weten waarom niet. De D66-voorman doet ook de suggestie om wijk- en jeugdagenten bij te laten springen, ook in de avonduren.

De proef met de bodycams loopt trouwens nog tot 1 september. Daarna wordt bekeken of ze ook werkelijk de-escalerend werken. Maar ook of het gebruik ervan de privacy niet schendt van mensen op straat. Daarna besluit het college van B en W of de camera een vast onderdeel wordt van de persoonlijke uitrusting van de Bornse boa's.