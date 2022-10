Bornse motorcoureur Lentfert verlegt zijn grenzen en gaat voor het podium: ‘Ik presteer heel constant dit seizoen’

Wereldtop­pers in squash spelen hun wedstrij­den voortaan ook in Borne

BORNE - Het beste van het beste in het squashen. Te zien in Borne. Coulisse/Twente, dat al jaren meespeelt in de top van de eredivisie, speelt dit seizoen zijn thuiswedstrijden in Racket en Fit Center Borne. „Mooier squash dan dit zie je niet.”

26 september