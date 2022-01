Bornse motorrijdster Mirjam Pol sluit Dakar Rally af als beste vrouw

Haar negende Dakar Rally heeft Pol afgesloten als 49ste in het algemeen klassement. De Bornse motorrijdster, al jaren de enige Nederlandse vrouw bij de motoren, heeft opnieuw het speciale vrouwenklassement op haar naam geschreven. Pol wist de twee Spaanse concurrenten ruim voor te blijven. De nummer twee in het eindklassement bij de vrouwen, Sandra Gomez, heeft op Pol een achterstand van drie uur en meer dan elf minuten.

Afgelopen week liet Pol al weten de laatste etappes van de Dakar Rally heel geconcentreerd te zullen rijden, want een foutje in de zwaarste rally ter wereld is zo gemaakt en kan het hele klassement op de kop zetten. De ervaren Pol zag de voorsprong op haar naaste belagers niet in gevaar komen, ondanks twee valpartijtjes in de voorlaatste etappe. Vrijdag kwam ze na een korte afsluitende proef ‘safe’ over de eindstreep.