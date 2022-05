Bornse rallycoureur Mirjam Pol doet goede zaken in Portugal

Ook de laatste wedstrijddag van de Baja Oeste Portugal 2022 verliep prima voor Mirjam Pol. Ondanks dat ze eenmaal verkeerd was gereden, nadat een deelnemer voor haar door het afzetlint reed en waardoor de route niet meer zichtbaar was. „Tja, dan is het moeilijk om te bepalen of je links, rechts of rechtdoor moet. Er stond verder niets aangegeven, dus reed ik rechtdoor en dat was nou net niet de bedoeling. Dan verlies je al snel een dikke minuut, ondanks dat ik vrij snel in de gaten had dat ik fout zat”, liet Pol na afloop weten.