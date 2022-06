Bornse Rixt Hoogland (27) moet bijkomen van nationale titel én alle aandacht

Terwijl de nationale trui thuis in Borne hing te drogen, was Rixt Hoogland daags na het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg voor elite-vrouwen zonder contract ‘gewoon’ weer aan het werk. Als mechanical engineer bij VIRO in Hengelo, maar wel als de kersverse nationaal kampioene. Niet dat de inwoonster van Borne daar anders van is geworden, daarvoor is ze - volgens eigen zeggen - veel te nuchter. „Op het werk kreeg ik veel felicitaties. Het is heel bijzonder om mee te maken, maar voor mij hoeft al die aandacht niet. Daar houd ik niet van.”