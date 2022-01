Bornse schaatsster Joy Beune op jacht naar allroundtitel

kerstengel Buurvrouw Ans vindt Janny heel bijzonder: ‘Doe het haar niet na’

BORNE - Een inspirerend voorbeeld is ze, vindt Ans van Lienden. Haar buurvrouw in Borne - al sinds 1984 - zet zich al jaren in voor een ander. En Janny Eenink geeft ook de plantjes water als de buren op vakantie zijn. „Ze is al 73 en is wekelijks actief bij Villa Meyling, wandelen met bewoners, boodschappen doen”, zegt Ans, zelf 74.

