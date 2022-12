Bornse Twickel Trappers verrassen wereldkampioen Mirjam Pol op koud station in Borne

Nieuwsupdate Het is proppen in Borne en Delden, maar in Hengelo mag het juist wel een beetje meer

HENGELO/BORNE/DELDEN - Het is proppen in steden en dorpen. En dat leidt tot verzet. In Delden, waar een verkeerde kies in het historische centrum dreigt te worden geplaatst. In Borne waar de gemeente burgers en een projectontwikkelaar op haar pad vindt. En in Hengelo? Die wordt een beetje wanhopig. Wanneer wordt er nou iets in de oude V&D gepropt?

26 november