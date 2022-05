Bornse verzetsstrijder Albert Wisman liquideerde Duitse spion en leed daar zijn leven lang onder: ‘Hij kwam nooit meer over die oorlogsjaren heen’

Rian uit Hertme stapt in de voetsporen van haar grootou­ders en ontvangt daarmee Kroonju­weel van Borne

BORNE/HERTME - Ze doet het in de schaduw van haar opa, oma en oom Bertus. Die hielpen in ‘onze’ oorlog, zij in die in Oekraïne. Rian Jannink ontving er woensdag het Kroonjuweel voor van het Oranje Comité Borne. Want: „Wie könt die leu toch nich loatn loopn.”

27 april