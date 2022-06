Bornse wegrenster Rixt Hoogland verovert nationale titel bij elite zonder contract

Zilver was er voor Deborah Veerman (De Waardrenner), het brons ging na bijna drie uur koersen naar Inez Beijer van de formatie Jan van Arckel.

Quote Een jaar lang in het roodwit­blauw rijden, dat had ik nooit durven dromen. Ik heb al een paar keer op het podium mogen staan, maar nog nooit gewonnen Rixt Hoogland

Hoogland was mee in een kopgroep van aanvankelijk elf rensters. „Ik dacht ik moet gewoon mee blijven draaien, maar niet voor de volle honderd procent. Ik wilde me sparen en wachten tot het einde. Toen ben ik er op het laatst vol voor gegaan”, zei Hoogland na afloop van de huldiging.

Volledig scherm De stralende Rixt Hoogland tussen Debora Veerman en Inez Beijer. © Sportfoto.nl

Dat zij de titel veroverde, was voor de Bornse zelf een grote verrassing. „Dit had ik vooraf niet verwacht. Ik heb slecht geslapen, maar misschien was dat wel een voorbode. De spanning zat er goed op en de benen hebben gesproken”, aldus een gelukkige winnares van het nationale kampioenschap voor de elitevrouwen zonder contract.

„Een jaar lang in het roodwitblauw rijden, dat had ik nooit durven dromen. Ik heb al een paar keer op het podium mogen staan, maar nog nooit gewonnen. En dan nu op het NK, dat is top.”