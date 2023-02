Inwoner Zenderen blijft zitten met fikse financiële kater na illegaal tentfeest van Brekdeer FM. Of was het toch een ander feestje?

Met video Motorrij­der gewond na aanrijding met auto in Enschede, weg uren dicht

Een motorrijder is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Usselerrondweg in Enschede. Rond 18.15 uur kwamen een auto een motor met een harde klap met elkaar in botsing. De gewonde motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht, de weg is zeker de komende twee uur dicht.