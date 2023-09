Brand Borne: twee derde van loods verwoest, asbest gevonden, geen gewonden

met videoOp een industrieterrein in Borne heeft vrijdag aan het eind van de middag en in de vooravond een brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij die tot in de wijde omgeving te zien was. De brand, tijdelijk aangeduid als ‘zeer grote brand’, is inmiddels onder controle. Twee derde van de loods is verloren gegaan.