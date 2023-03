Brand in woning Borne mogelijk ontstaan door hennepkwekerij

Nieuwsupdate Missers in het verkeer met een dood kalf in Hengelo, een wijze kat in Borne en (weer) vliegende paaltjes in Diepenheim

We zitten er bijna elke dag weer middenin. We genieten er van het mooie voorjaarsweer en de muziek in onze oren of vloeken en tieren omdat we niet worden gezien. Geen week zonder verkeersperikelen. Deze keer met verdronken kalf in Hengelo, een wijze kat in Borne en (weer) vliegende paaltjes in Diepenheim.