Brand op zolder van woning in Borne, brandweer maakt gat in dak om te blussen

Het motto van de Hengelose kunstorga­ni­sa­tor Jan Noltes? ‘Dat is: Wat heb je bijgedra­gen in je leven?’

De beeldende kunst is niet weg te denken uit zijn leven. Jan Noltes (71) was twintig jaar voorzitter van Stichting HeArtpool en destijds betrokken bij vele exposities bij Akkuh en later de HeArtgallery. Allemaal liefdewerk oud papier. „Kunst is een afspiegeling van wat er in de maatschappij gebeurt. Dat boeit mij.”