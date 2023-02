Carnaval-stress? Deze outfits zijn dit jaar helemaal hot in Twente: 'Niet aan te slepen’

Repair Cafés voorzien in behoefte in Hof van Twente; dankzij Handige Harry’s rijgen kapotte apparaten ook in Markelo een tweede kans

MARKELO - Delden was in 2016 de eerste in de Hof van Twente met een Repair Café, in 2020 sloot Goor aan. Binnenkort krijgen ook inwoners van Markelo de kans om hun kapotte apparaten een tweede leven te geven.