CDA Borne door intern geruzie langs de zijlijn: GB90, VVD en PvdA/GL vormen college

BORNE - Het was een tijdje soms flink omrijden, maar sinds deze week is de Europastraat weer deels te gebruiken. Dat is wel even oppassen. Want auto’s hebben op de belangrijke doorgaande weg in het dorp niet automatisch voorrang. De eerste aanrijding is er al geweest.

18 mei