Chirurg stelt aan hand prothese identiteit van gecremeerde Bornse vast: ‘Dit moet veel vaker voorkomen’

Hilbert uit Borne wil afscheid nemen van zijn vrouw, maar in de kist ligt niet Rita

BORNE - Een overleden Bornse die ‘per ongeluk’ in Denemarken wordt gecremeerd, een overleden Deense die in een Twents uitvaartcentrum terechtkomt. Het klinkt bijna ongeloofwaardig, maar werd werkelijkheid. Bornenaar Hilbert Waninge belandde van de ene nachtmerrie in de andere, en was nooit bij de uitvaart van zijn eigen vrouw.

10 december