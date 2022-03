De gezichten achter de oorlog, 4 indringende portretten uit Twente: ‘Mijn leven is vorige week gestopt’

Kijk ze in de ogen, kijk ze even heel diep in de ogen voor een seconde of vijf. En voel wat zij moeten voelen. Precies een week geleden arriveerde de eerste grote groep vluchtelingen uit Oekraïne in Twente. Anoniem, zwijgzaam en doodmoe stapte een groep van 34 vrouwen, kinderen, één opa en een hond uit de touringcar die ze vanuit Polen naar Twente had gebracht.