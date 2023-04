De ‘oudjes’ doen het goed bij lintjesregen in Borne

Ensche­deërs met smoezen naar stadhuis gelokt voor jaarlijkse lintjesre­gen: ‘U zou vanmorgen een korte broek kopen’

De een is naar het stadhuis gelokt met een smoes over een verjaardagsetentje in de stad, de ander voor een moeder-dochter-fotoshoot of even snel naar de winkel voor een korte broek. „Maar ik zie dat dat nog niet gelukt is”, grapt burgemeester Bleker tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Twaalf Enschedeërs zijn onderscheiden.