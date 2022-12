De wonderbaarlijke ‘opstanding’ van Luba (73): Oekraïense vluchteling loopt weer na uitzonderlijke operatie

Ook in Nederland gaat het wel eens mis in crematoria: ‘In de kist lag niet mijn vader Piet, maar een Turkse man in uniform’

ROTTERDAM - Nog één keer zijn overleden vader zien, voor hij de crematieoven in zou gaan. Dat was de uitdrukkelijke wens van Rob van Cronenborgh. Maar toen het deksel van de kist ging, kreeg hij de schrik van zijn leven. Over ‘vreselijke fouten’, die ook in de Nederlandse uitvaartwereld voorkomen, maar niet altijd bekend worden. „De meeste zaken worden in der minne geschikt.”

15 december