Dennis 'Robinson’ Wilt leverde ook topprestatie en mag Sportgala Borne presenteren (en meer)

AgendaBORNE - 35 Dagen overleven op een verder onbewoond eiland in Maleisië, terwijl je tal van uithoudingsproeven en complotten moet doorstaan met veel te weinig te eten. Dat is pas topsport. Een betere gastheer voor het Sportgala dan Dennis ‘Robinson’ Wilt is er dan ook niet. Dat en wat er meer is te doen de komende dagen in Borne en Zenderen.

Weerman Dennis Wilt werd dit jaar de toch wel verrassende winnaar van het populaire tv-programma Expeditie Robinson. De 53-jarige Bornenaar kon het zelf ook bijna niet geloven. Het was een gelukje voor de organisatie van de sportverkiezingen. Want die had hun plaatsgenoot al geboekt als presentator/gastheer voordat bekend was dat Wilt de winnaar was.

Door diepe dalen als een sporter

De Robinson van 2022 ziet zowel overeenkomsten als verschillen tussen zijn prestatie en die van topsporters. „Ook die gaan door diepe dalen. Het verschil met mij is dat sporters dag in dag uit alles geven om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Eerlijk gezegd vind ik het wel fijn dat ik een soort bewijs heb dat ik ook zelf tot wat in staat ben.”

Het sportgala wordt vrijdag 20 januari gehouden in het kulturhus aan de Markstraat. Inloop is vanaf 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur. Eerder werden al zeventien kandidaten voor zes prijzen bekend gemaakt.

Carnaval en utilisme

De elf jaar halen is in de wereld van het carnaval een bijzondere prestatie. Het heet zelfs een jubileum. Jongerenraad De Draejpiepers heeft het gehaald en viert dat zaterdag 21 januari in restaurant Smikkel aan de Hertmerweg in Zenderen. Eerst is er van 17.30 tot 19.30 uur een receptie, waarna om exact 20.11 uur het feest echt losbarst.

Het grootste geluk van het grootste aantal. Dat klinkt filosofisch. En dat kan kloppen, want het is het thema van een lezing die Timon Meynen zondag 22 januari geeft namens het Filosofiecafé Twente. Meynen gaat dan in op het utilisme en vragen als aan welk goed doel je het best je geld kunt geven. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in het kulturhus. Entree: 12,50 euro.

Winterverhalen en de jaren zeventig

Verhalenhuis Borne stelt zondag 22 januari winterverhalen centraal. Meerdere vertellers brengen vanaf 15.00 uur hun eigen versie daarvan ten gehore. Dat gebeurt in het vaste onderkomen aan de Oude Almeloseweg 15. De entree is gratis.

Pianist, songwriter en zanger Maurits Fondse treedt zondag 22 januari vanaf 15.30 uur op bij cultureel podium Bornse Synagoge aan de Ennekerdijk. Hij schetst met liedjes en verhalen wat het inhield om jong te zijn in de jaren zeventig. De entree bedraagt 15 euro.