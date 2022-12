Dennis Wilt uit Borne speelt zenuwslopende halve finale in Expeditie Robinson: ‘Ik hield mijn adem in...’

De halve finale van het realitysurvivalprogramma werd door bijna een miljoen mensen bekeken. Zij zagen hoe de zes halve finalisten drie proeven moesten spelen. De winnaar van elke proef ging door naar de finale, de laatste moest per direct naar huis. Na drie proeven waren er dus drie finalisten en drie afvallers.

Zenuwslopende proeven

Dennis Wilt eindigt bij de eerste proef in de middenmoot, maar lijkt bij de tweede proef een finaleplek veilig te stellen. De vier overgebleven halve finalisten moesten zelf vuur maken en een touw doorbranden. Het is echter niet Dennis, maar London Loy die dit enkele tellen eerder voor elkaar krijgt. Zodoende moest Dennis zich opmaken voor de laatste en allerbepalende proef.

Bij de proef, die hij speelde tegen acteur Niek Roozen, draaide alles om balans en behendigheid. Uiteindelijk moeten de twee met een katapult een tegel kapotschieten. Dennis kreeg dit als eerste voor elkaar. “Dit voelt onwerkelijk. Heel bizar. Er gaat echt iets heel lekkers door je heen. Je bent zo ontzettend blij, want die laatste plek in de finale is gewoon voor mij.”

Kijkers blij met ontknoping

Niet alleen voor de Twentse weerman zelf was het een spannende halve finale, maar ook op de bank thuis werd er meegeleefd. Hoewel veel Twitteraars hoopten op een vrouwelijke finalist, waren de meesten blij dat de oud-militair de finale haalde. „En dan te bedenken dat hij bij de allereerste opdracht van deze expeditie niet eens werd gekozen. Nu staat hij gewoon in de finale!”

Overleden zoontje

Dennis Wilt zorgde halverwege het seizoen voor een emotioneel moment door openhartig te vertellen over Nout, zijn zwaar gehandicapte zoontje die in 2002 op driejarige leeftijd overleed. Het ontroerde veel kijkers. „Hij werd gewoon geboren en we wisten niet precies wat hem mankeerde, maar er was iets. Uiteindelijk bleek hij zuurstoftekort in zijn hersenen te hebben na een heel zware bevalling en was hij daardoor zwaar gehandicapt.”

„Eigenlijk heb ik toen ook heel veel geleerd. Ontzettend veel geleerd”, vertelde hij destijds. „Want het leven ervoor was gewoon snel, carrière: alles erop en eraan. En dan ga je ineens heel anders in het leven staan. Het heeft mij veel gebracht, maar ook heel veel gekost. Hij geeft mij veel kracht en heeft mij laten relativeren. We zijn nog met een groot gezin en hij heeft me geleerd dat te koesteren en heel dichtbij me te houden. Hij is ontzettend belangrijk voor me, net als al mijn andere kinderen.”

Volledig scherm Dennis Wilt © Expeditie Robinson (RTL4)

