Deze foto’s vertellen het verhaal van een ‘parel uit Oekraïne’ die in Twente alle harten veroverde

Analyse Scheuring in CDA-frac­tie is wel het laatste dat Borne nu kan gebruiken

BORNE - Twee weken na de installatie van de nieuwe gemeenteraad is de eerste scheuring al een feit. Dat is wel het laatste dat Borne kan gebruiken. Het vertrouwen in de politiek, onderling en van buiten, was al wankel. De breuk heeft ook zijn weerslag op de formatie van een nieuw college.

14 april