Door hoge gasprijs kist na kist in oven van crematorium Borne: ‘Er blijft niet veel van je over’

Fietser (72) overleden bij ongeluk op Kanaalweg bij Borner­broek

BORNERBROEK - Bij een ongeluk op de Kanaalweg in Bornerbroek is vrijdagmiddag een 72-jarige man uit Zenderen om het leven gekomen. Bij het dodelijke ongeluk kwam de fietser in botsing met een bestelbus. De weg is voor politieonderzoek afgesloten.

30 september