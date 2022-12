Door vandalisme iets later dan gepland, maar kinderen kunnen al ‘stiekem’ schaatsen in hartje Borne

Borne beleeft weer een ‘echte’ kerst, met ijsbaan, kerstmarkt en wensenboom

BORNE - Borne beleeft weer een ‘echte’ kerst. Met een ijsbaan en een wensenboom op het Dorsetplein en een kerstmarkt in Oud Borne. Een beetje licht brengen in donkere tijden is zaterdag 10 december het grote doel. „Er is meer dan ooit behoefte aan.”

