Drie keer gelukkig op een duofiets van Fietsmaatjes Borne, voor als het alleen niet meer lukt

Na een half jaartje organiseren en geld inzamelen kon de nieuwe Bornse afdeling van de landelijke organisatie woensdagmiddag, aan de start van een nieuw fietsseizoen, een echte start maken met het project door de ingebruikname van twee elektrische duofietsen. „De vrijwilligers staan te trappelen om er op te kunnen", weet Kamphuis.

Burgemeester mag als eerste

Burgemeester Jan Pierik had de eer om de fietsen uit te proberen. Al is hij daar eigenlijk nog ‘te goed’ voor. Want ze zijn bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig op een fiets te stappen. Met een mailtje (coordinator@fietsmaatjesborne.nl) of telefoontje (06-83446818) naar Fietmaatjes Borne worden ze gekoppeld aan een vrijwilliger, met wie ze vervolgens afspraken kunnen maken om af en toe samen op pad te gaan.

Het fenomeen is niet helemaal nieuw voor Borne. Zo’n acht jaar worden in samenwerking met Welzijn Ouderen Borne en Wijkracht al ritten op een duofiets aangeboden. Met de twee nieuwe, elektrische exemplaren worden de mogelijkheden een stuk groter. Dat is nodig want de belangstelling is groot, weet Kamphuis. „De bedoeling is om er elk jaar een fiets bij aan te schaffen.”

Weer thuiskomen met een verhaal

De aantrekkingskracht zit ’m in het buiten en in beweging zijn. Hoewel dat laatste niet per se nodig is. „Wie kan en wil, mag meetrappen. Maar het hoeft niet", zegt Kamphuis. Maar nog belangrijker dan dat is het vergroten van de sociale contacten. „We horen zo vaak partners of familie zeggen: ‘hij heeft eindelijk weer wat te vertellen als hij thuiskomt’.”

Ruimte voor zo'n veertig gasten

Inmiddels hebben zich al een vijftiental vaste gasten zich aangemeld voor een ritje. Ze bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze erop uit trekken. Kamphuis denkt dat er ruimte is voor in totaal een kleine veertig gasten. Die worden in principe gekoppeld aan een vast ‘maatje'. „Maar er kan altijd worden gewisseld.”

In eerste instantie gaat het om mensen die zelfstandig wonen, omdat zorginstellingen vaak zelf al over een duofiets beschikt. Bij Fietsmaatjes kunnen geen fietsen worden geleend om er bijvoorbeeld samen met een gezinslid of vriend op uit te trekken. „Het zijn dure fietsen, dus we willen er toch graag wat controle over houden", legt Kamphuis uit.