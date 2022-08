Drie keer is scheepsrecht: Stichting Run Bike Run Borne kan de dertigste editie houden

Tweehonderd teams, tweehonderd individuele atleten en vijftig jeugdatleten kunnen er meedoen aan de Run Bike Run Borne op zaterdag 27 augustus. „Voor corona zaten we rond deze tijd al vol”, zegt Maarten van Bree, de voorzitter van de Stichting Run Bike Run Borne. „Bij de teams zitten we nu op ruim drie kwart, we hopen dat die categorie nog vol komt. Bij de individuele deelnemers hebben we ook nog plek. We zitten nu op iets meer dan 130 deelnemers. En wat de jeugd betreft: daar hebben zich nog maar weinig belangstellenden voor ingeschreven. Nog geen twintig. De laatste keer hadden we er ongeveer 35 aan de start staan.”