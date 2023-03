Drie maanden langer voorarrest voor Bornse verdachten die verstandelijk beperkte man mishandelden

Pastor Marinus van den Berg spreekt over afscheid, rouw en verlies in de kerk in Hengevelde

Op uitnodiging van de Senioren Hengevelde komt landelijk bekende pastor Marinus van den Berg naar Hengevelde. Hij houdt een lezing over het thema ‘De laatste tijd’. Dat is ook de titel van zijn onlangs verschenen boek, die hij schreef over zorg, afscheid, rouw en verlies.