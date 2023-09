Drugshandel in Borne neemt toe: eerste maanden van dit jaar 2 misdrijven meer

Dankzij een gelukkige vondst heeft Borne eindelijk weer een 'echte' bioscoop

Oppenheimer of Barbie bij Filmhuis Borne? Waarom niet? Maar de nieuwste Mission Impossible ook? Dat is minder waarschijnlijk. Technisch kan het. En de film ook meteen in Borne krijgen, is evenmin een probleem. „Maar het Kinepolis-gevoel zul je bij ons niet krijgen.”