Echte clubliefde: Sven voetbalt twintig jaar in het eerste van BVV Borne

MENU VAN DE MAAND Samen eten in de geest van Stork bij De Verééni­ging in Hengelo

Grand café & boetiekhotel De Verééniging is een nieuwe horecagelegenheid met een oude ziel. Gevestigd in een modern gebouw mét historie. Frank Hendriks zwaait de scepter in deze voormalige huiskamer van Hengelo, in de geest van C.T. Stork.