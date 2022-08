Een gemiddelde cavia heeft het beter in Nederland

Krijgt Borne voldoende geld voor opvang Oekraïners?

BORNE - Gemeenten die Oekraïners opvangen, krijgen een vergoeding van honderd euro per dag. Maar is dat genoeg? vragen partijen in Borne zich af. In deze gemeente worden in het azc in Azelo en in De Zwanenhof mensen opgevangen die op de vlucht zijn voor de oorlog.

30 juli