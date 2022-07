Een houten vogel en heel veel schuim; zonder is Volksfeesten Zenderen niet compleet

Korfbal voor watjes? Kom het vooral een keer proberen bij 100-jarige Groen Zwart in Borne

BORNE - De meest gestelde vraag: ‘Gaan jullie ook samen douchen?’ Ja, daar worden ze bij Groen Zwart best wel een beetje moe van. Dat ze zich na honderd jaar korfbal in Borne nog steeds moeten verdedigen tegen vooroordelen. „Je vindt het leuk of je vindt het niks.”

28 juni