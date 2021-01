Een opmerkelijke EK allround-deelneemster: debutante Joy Beune

Dat Joy Beune in Thialf haar eerste EK allround gaat rijden, is best opmerkelijk. Vooral als je bedenkt dat de Bornse, wereldkampioene bij de junioren, een grote toekomst was voorspeld. In 2018 maakte ze in Salt Lake City grote indruk door op mondiale juniorenkampioenschap drie van de vier afstanden op haar naam te schrijven. Het talent, opgeleid door trainer Johan Freriksen uit Wierden, won goud op de 1000, 1500 en 3000 meter. Op elke afstand verbeterde Beune het juniorenwereldrecord, resulterend in de wereldtitel allround.