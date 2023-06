Eenzijdig ongeval op A1 bij Borne, verkeer wordt over op- en afrit geleid

Kiek dan! Het Twente van toen: de feestelij­ke opening van de scouting in Rossum

Burgemeester Schelberg durft het aan! Nee hoor, niet de huidige burgervader van Hengelo. Het is zijn vader Wim, van 1969 tot 1995 burgemeester van Weerselo én eerste voorzitter van Scouting Nederland, die in 1977 op de kar staat en door jonge scouts dwars door het papier naar binnen wordt getrokken. Daarmee is de officiële openingshandeling een feit: Rossum beschikt over een prachtig onderkomen voor vele scouts, welpen en explorers.