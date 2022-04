Eindelijk, het mag weer! Levende standbeelden in Borne

Bornse handbal­keep­ster Danique Trooster zoekt het hogerop in Duitse Bundesliga

Handbalkeepster Danique Trooster uit Borne ruilt na afloop van dit seizoen het Duitse Werder Bremen in voor Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten. De ploeg uit Hamburg komt uit in de 1ste Bundesliga, maar is de hekkensluiter op het hoogste niveau in Duitsland.

22 maart