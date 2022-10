Ella komt wennen en maakt zo de cirkel rond voor Duimelot in Zenderen

Katya volgt trots vanuit Twente opmars Oekraïens leger op de voet: ‘maar altijd bang dat we een familielid verliezen’

De snelle opmars van het Oekraïense leger zorgt voor vreugde onder de vluchtelingen in Twente. Zij volgen het nieuws uit hun geboorteland op de voet. Katya Bassova vluchtte uit Kiev, woont in Enter en werd het gezicht van de Oekraïense vluchtelingenopvang in Twente. Zij vertelt over hoe haar landgenoten deze periode beleven. Hoe trots en angst hand in hand gaan.

14 september