Esther is ziek van de arbeidsmarkt: ‘De flexibilisering is volledig doorgeschoten’

Met een korenfesti­val in de Stadstui­nen wil Rob Peters alsnog het echte Oldenzaal laten horen

Hij moest er lang op wachten. Maar komende zaterdag presenteert Rob Peters in de Stadstuinen voor het eerst het Graan & Korenfestival, dat hij jaren geleden al in Oldenzaal had willen houden. „Zingen is de grootste hobby van Nederland”, stelt de enthousiaste initiatiefnemer.