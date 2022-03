Fiets van 10.000 euro bezorgt gehandicapte Bornenaar alleen maar ellende: ‘Twee vakanties verknald’

Het is niet zomaar een fiets. De Easy Rider 2 is een elektrische, driewielige fiets. En het lijkt dé oplossing voor het vervoersprobleem van een 67-jarige inwoner van Borne. De man kampt met verschillende medische aandoeningen. De Bornenaar koopt de fiets op 30 maart 2020 bij het Hengelose bedrijf Meyra, een leverancier van hulpmiddelen voor gehandicapten in Hengelo.