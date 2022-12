Fietser aangereden in Borne: Europalaan afgesloten voor onderzoek

Veel rook bij schuur­brand in Borne, Gro­testraat afgesloten

BORNE - In een schuur bij een woning aan de Grotestraat in Borne is woensdag aan het begin van de middag een brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is onbekend, de brandweer is inmiddels aanwezig. De Grotestraat is als gevolg van de bluswerkzaamheden afgesloten.

