Files op snelwegen in Twente vanwege drukte en ongeluk bij Borne

Aanrijding op station Borne, geen treinver­keer tussen Hengelo en Almelo

BORNE - Een persoon is donderdagmiddag op het station van Borne in botsing gekomen met een passerende trein. Het is onbekend wat de toestand van het slachtoffer is. De NS meldt dat er als gevolg geen treinverkeer tussen Almelo en Hengelo is als gevolg van de aanrijding.

24 maart