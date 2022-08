Flinke files na ongeval met meerdere auto's op A35 bij Borne-West

Twentehoes alweer vertrokken uit Borne, maar waar naartoe is nog onduide­lijk

BORNE - Twentehoes is alweer vertrokken uit het Bornse Kulturhus. Reden is een reorganisatie bij de Overijsselacademie in Zwolle, waar het instituut voor streektaal en -cultuur onderdeel van is. Of er een nieuwe uitvalsbasis in Twente wordt gezocht, is nog de vraag.

18 augustus