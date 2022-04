Fusieschool Borne gaat De Optimist heten

BORNE - De Optimist wordt de naam van de nieuwe fusieschool in Borne. Na de fusie tussen de basisscholen ‘t Iemnschelf en Het Prisma moest er een nieuwe naam komen. De naam De Optimist is dinsdag bekendgemaakt.

Directeur Gerben Ottink bevestigt dat de nieuwe naam een bijzondere is. „Maar we zijn ook een bijzondere school.” De school heeft een speciale Naamwerkgroep in het leven geroepen om zich daarmee bezig te houden. De nieuwe naam is dinsdag op het schoolplein bekendgemaakt in aanwezigheid van alle 350 leerlingen.

In eerste instantie waren er zeventig suggesties voor namen binnengekomen. Daarvan is een selectie gemaakt van vijftien. Vervolgens is er een top-vijf gemaakt. Die vijf namen zijn beoordeeld door de ouders en leerlingenraad. Zij hebben vervolgens een selectie van twee namen gemaakt, waarbij De optimist de winnaar bleek.

De medezeggenschapsraad van de school had vooraf bepaald aan welke criteria de naam moest voldoen. Zo moet de naam een duidelijke verbinding hebben met de visie van de nieuwe school. De naam mag geen associaties oproepen met vervelende zaken. „Het moet vernieuwend zijn, moet mooi klinken en positief zijn”, zegt Ottink, die overigens zelf geen bemoeienis gehad bij de keuze voor de naam van de school.

Een van de namen die het niet heeft gehaald is De Esch. Dat lag te gevoelig. De Esch is namelijk de oude naam van een school die later opgegaan is 't Iemnschelf. „Dat gaat 'm niet worden...” Een dergelijke naam ligt te gevoelig. „Dat kan tot scheve gezichten leiden, dat willen we niet”, aldus Ottink.

Het is de bedoeling dat ouders nu aan de slag gaan met een nieuw logo voor De Optimist.