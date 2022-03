Gaat het ook in Twente sneeuwen? ‘Reken maar op een pak van 5 tot 10 centimeter’

Geen 1 aprilgrapBORNE/LOSSER - Er wordt vrijdag flink wat sneeuw verwacht in Nederland. Maar valt die winterse neerslag ook in Twente en de Achterhoek? Twee Twentse weermannen rekenen daar wel op. Sterker: er kan best een flink pak sneeuw vallen, dat ook nog even blijft liggen.

Je zou haast denken dat de weermannen- en vrouwen in ons land een pact hebben gesloten. Een dik pak sneeuw eind deze week? Vrijdag is het 1 april... „Dan zou het wel heel, heel, heel erg goed georganiseerd zijn, vind je niet?”, reageert weerman Dennis Wilt uit Borne. „Nee, het is 100 procent zeker géén 1 aprilgrap.”

Vanaf donderdagavond

Quote We praten nu over serieuze winterse neerslag. Dat komt in april niet vaak voor Dennis Wilt, weerman en meteoroloog uit Borne Integendeel. De weerman van SBS6 en meteoroloog van weer.nl verwacht, ‘op basis van de meest recente modellen’, op vrijdag een laag sneeuw van 5 tot 10 centimeter dik.



„Komende nacht kan er al natte sneeuw vallen, donderdag wordt het bewolkt en kan het al gaan regenen met af en toe een flats natte sneeuw en donderdagavond komt de koudste lucht onze kant op. Op vrijdag 1 april worden we vervolgens wakker met buiten een laag sneeuw.”

Hij verwacht dat het op z’n vroegst donderdagavond echt begint te sneeuwen. Dát het gaat sneeuwen, heeft volgens Wilt te maken met een neerslagfront dat deze woensdag al vanuit het noorden ons land binnentrekt.

„Het is niet uitzonderlijk dat het in april sneeuwt. Dat gebeurde vorig jaar ook. Maar we praten nu over serieuze winterse neerslag. En dat komt in april níet vaak voor.”

Sneeuw kan even blijven liggen

Hoelang de sneeuw blijft liggen, is volgens Wilt moeilijk te zeggen. „De ondergrond is warm, dat helpt niet mee. Daarentegen is dus de verwachting dat er een behoorlijke laag sneeuw valt. En sneeuw is koud. Laat ik het erop houden dat het in de heuvels wel even kan blijven liggen. Denk aan de Sallandse Heuvelrug en de Tutenberg.”

De 87-jarige weerman Johan Effing uit Losser had woensdagochtend om 07.47 uur alweer een vers weerbericht op zijn website weerstationlosser.nl. Ook hij rekent, op basis van meerdere weermodellen, op sneeuw. Al is hij iets terughoudender dan Wilt: „Ik houd het op ‘hoogstwaarschijnlijk’. Maar zeker weten doe je het nooit.”

Wilt is al zo goed als helemaal overtuigd. En maakt zich nu al zorgen om de nasleep. „Voor een weerman zijn dit fantastische dagen om te werken. Ik kom net uit een meeting met vijf mensen, die ging natuurlijk over de sneeuw. Ik houd erg van sneeuw. Alleen: ik heb net nieuwe plantjes geplant in mijn tuin in Borne. Die zijn niet dol op sneeuw. En dan kan het in de nacht van zaterdag op zondag ook nog eens 5 tot 10 graden gaan vriezen...”

Volledig scherm Weerman Johan Effing. © Reinier van Willigen